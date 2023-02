"Enzo é um jovem com potencial e pouco mais. 121 milhões? Quem é que aconselha o Chelsea?"

Na opinião de Graeme Souness, Enzo Fernández tem ainda muito a provar. O treinador que passou pelo Benfica critica a gestão do Chelsea e o dono, Todd Boehly.

O Chelsea não poderia pagar 121 milhões de euros por um jogador que tem "potencial e pouco mais". Em traços gerais, é assim que pensa Graeme Souness acerca da transferência de Enzo Fernández para os blues. Num artigo de opinião que assina no jornal inglês Daily Mail, este sábado, o treinador de futebol - que orientou o Benfica em 1997/98 e 1998/99 - revela que tem dúvidas sobre a capacidade de o médio argentino e afirmar na Premier League.

"Se fores um pequeno clube sem dinheiro, a lutar para ter as contas certas, a rezar para que alguém ligue a pedir um dos teus jogadores, é o Chelsea que queres que ligue. Acabou de pagar 121 milhões de euros, os primeiros 45 milhões à cabeça, por Enzo Fernández, recorde da Premier League, pela força de meros 29 jogos pelo Benfica e pela participação na seleção da Argentina que foi campeã do Mundo. Tendo por base os meus 18 meses de experiência enquanto treinador do Benfica, posso dizer sem qualquer dúvida que a pouca experiência do Enzo Fernández na I Liga portuguesa diz-nos muito pouco acerca do que pode fazer e da intensidade que precisará de ter na Premier League. Nunca se pode ter 100 por cento de certeza ao contratar um jogador, seja ele quem for. Mas não se pode pagar estes valores sem ter certezas. Ele precisa de ter tudo o que é preciso, fisicamente e psicologicamente, para corresponder às expectativas. Grandes jogadores precisam de um grande ego e de muita confiança para corresponder a uma grande transferência como esta", escreveu.

"Será que Enzo vai conseguir aguentar a intensidade? Não sabemos. Será que vai conseguir aguentar o peso do valor da transferência? Não sabemos. É uma aposta de, no máximo, 45 milhões de euros. Ele é um jovem com potencial e pouco mais. A cláusula de 120 milhões que o Chelsea bateu não significa nada. Em Portugal e em outros países, os clubes colocam essas cláusulas ridículas sabendo que ninguém as vai pagar. Na minha experiência a treinar na Europa, posso garantir que nunca vi um clube a pagar essas cláusulas. O Benfica deve ter ficado surpreendido, e até admirado, pelo facto de alguém o ter feito. Quem é que anda a aconselhar Todd Boehly no Chelsea? No que toca a Enzo Fernández, o Chelsea pagou um preço 'premium'. 'Premium' porque é a Premier League, 'premium' porque é o Chelsea e 'premium' porque queriam o jogador", apontou o escocês, de 69 anos.

Graeme Souness fez uma comparação entre Enzo e Alexis Mac Allister, também ele Campeão do Mundo pela Argentina, dizendo que fica surpreendido pelo facto de nenhum clube ter tentado contratar o jogador do Brighton.

"Fez 80 jogos na Premier League pelo Brighton e tem muito menos pontos de interrogação. Tem uma boa idade, tem experiência, bons números... É um jogador que já deu provas na Premier League. Estou surpreendido que ninguém tenha tentado contratá-lo", afirmou.