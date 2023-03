"Enzo é um descarado, chegou ao Mundial como se tivesse 350 jogos"

Emiliano "Dibu" Martínez, guarda-redes da Argentina, contou em entrevista à TyC Sports como o ex-Benfica se impôs na seleção

A ascensão de Enzo Fernández foi presenciada de perto por Dibu Martínez, guarda-redes da seleção da Argentina. Em entrevista ao canal TyC Sports, o guardião analisou como o ex-Benfica apareceu na seleção e como ganhou o lugar no Mundial do Catar.

"O Enzo é um descarado! Tinha jogado um particular com a seleção e chegou ao Mundial como se já tivesse feito 350 jogos. Meteu-a no ângulo, rematou uma bicicleta... Surpreendeu-me não só como jogador, mas como pessoa. O Paredes, o De Paul e o Gio Lo Celso tinham feito as coisas muito bem no meio e eram intocáveis. Mas perdemos o primeiro jogo, onde todos estiveram num nível baixo. O Lio Scaloni fez um par de mudanças e entrou o Enzo. Um craque", afirmou.

Emiliano Martínez foi o melhor guarda-redes do Mundial e também recebeu recentemente o prémio The Best para a posição.