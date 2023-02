Enzo e Félix na derrocada do Chelsea contra o último da Premier

Desaire por 0-1, em casa, diante do último classificado Southampton. Ex-jogador do Benfica e internacional português fizeram os 90 minutos

O Chelsea continua a marcar passo na luta pela Champions e, até, pelos lugares europeus. Pela quarta jornada consecutiva, os blues voltaram a não ganhar e até perderam contra o último classificado, Southampton, em casa, por 0-1.

Um golo de James Ward-Prowse, na reta final do primeiro tempo, fez a diferença para mais um desaire do Chelsea, que contou com Enzo Fernández e João Félix durante os mais de 100 minutos que a partida teve.

A partida ficou ainda marcada pela lesão arrepiante de Azpilicueta, que levou um forte pontapé de um adversário, antes de cair desamparado no relvado e obrigando à intervenção rápida da equipa médica dos blues, à entrada para o último quarto de hora.

Com este resultado, os blues continuam num desolador 10º posto da Premier League, a já 10 pontos dos lugares de Champions. Tottenham e Newcastle ainda não jogaram e, por isso, a distância pode aumentar.