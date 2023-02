Enzo e a saída do Benfica: "Faz parte do futebol, o que pagaram por mim pouco me importa"

Médio argentino concedeu entrevista ao The Telegraph na qual pediu paciência aos adeptos do Chelsea

Enzo Fernández, médio que em janeiro trocou o Benfica pelo Chelsea por 121 milhões de euros, abordou os seus primeiros tempos no clube londrino numa entrevista ao The Telegraph, comentando a saída do clube da Luz.

"O que pagaram por mim pouco me importa e é algo que encaro com grande naturalidade. Faz parte do futebol e o meu trabalho é dar o melhor em campo. Tenho noção da responsabilidade e da confiança que o Chelsea colocou em mim e quero retribuir isso. Foi o clube que mostrou mais interesse em mim. Fizeram-no mesmo antes do Mundial, através do meu empresário, e depois iniciaram as negociações. O projeto do clube e os planos para o futuro deixaram-me muito entusiasmado", explicou.

E pediu apoio e paciência aos adeptos: "Acreditem nestes jogadores, acreditem na equipa técnica e na direção. Estamos a tentar ganhar jogos por vocês para começarmos a dar a volta às coisas. Peço-vos que tenham paciência, chegaram muitos jogadores novos e o clube está a reestruturar-se."