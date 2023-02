Enzo Fernández chegou, viu e foi titular, mas o Chelsea voltou a desiludir

Empate sem golos na receção ao Fulham, de Marco Silva.

Enzo Fernández foi titular e jogou todos os minutos no encontro de estreia pelo Chelsea, uma partida, em Stamford Bridge, frente ao Fulham e que terminou sem golos. O ex-jogador do Benfica, contratado em cima do fecho do mercado de inverno, mereceu a confiança do treinador Graham Potter, mas não foi suficiente para devolver a equipa às vitórias.

O Chelsea, que apenas venceu um dos últimos sete jogos, entre todas as provas, continua a revelar um ataque sem chama e os números são esclarecedores: dois golos apontados se analisarmos os derradeiros seis jogos.

Do lado do Fulham, de Marco Silva, que orientou o jogo 400 na carreira, João Palhinha foi titular e ajudou à conquista de um ponto, perante um adversário que não teve o compatriota João Félix, castigado.

Com este resultado, o Chelsea passa a somar 30 pontos e está no nono lugar, enquanto o Fulham, com mais um jogo realizado, soma 32 e está em sexto, isto de forma provisória.