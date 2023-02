Enzo assiste, Félix marca, mas Chelsea volta a derrapar

Empate a um golo diante do West Ham, que começou a perder e que chegou ao empate por um ex-blue, Emerson. Equipa de Potter soma terceira igualdade consecutiva na Premier

O Chelsea continua a marcar passo na Premier League. Pela terceira jornada consecutiva, os blues somaram um empate, não conseguindo mais do que um 1-1 no terreno do West Ham, rival da cidade.

Os blues marcaram primeiro, por João Félix, após bela assistência de Enzo. Ainda na primeira parte, contudo, sofreram o empate, por Emerson, um antigo jogador do Chelsea.

Com este resultado, a equipa de Graham Potter, atualmente nona classificada, não só pode ficar mais longe dos lugares de Champions como pode cair para a segunda metade da tabela, dependendo dos resultados de Liverpool e Aston Villa.