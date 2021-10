Entrevistas de Mbappé não tiveram permissão do PSG, dizem em Espanha

Em Espanha, esta quarta-feira, mais precisamente o jornal As, revela-se que esta "aparição pública" não terá caído bem no seio do clube francês.

Kylian Mbappé, em entrevistas concedidas à RMC Sport e ao jornal L'Équipe, admitiu ter pedido ao PSG para sair do clube já em julho, de forma a poder rumar ao Real Madrid no mercado de transferências e permitir ao emblema parisiense receber um bom valor pela operação, que a partir de janeiro poderá ser concluída a custo zero.

Em Espanha, esta quarta-feira, mais precisamente o jornal As, revela-se que esta "aparição pública" não teve "permissão do PSG", pelo que não terá caído bem no seio do clube francês.

Ainda de acordo com o jornal AS, a irritação do emblema parisiense com o craque é "significativa", não entendendo o momento de tais entrevistas, "quando os adeptos começavam a esquecer o que aconteceu no verão passado".

"Além disso, a parceria com Messi e Neymar parecia estar a começar, apesar de alguns dos resultados nos últimos jogos não terem sido os desejados, e eles não querem que nada nem ninguém perturbe o balneário", escreve ainda o diário desportivo espanhol.