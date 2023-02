"Entrei num poço sem fundo e não sabia como sair. Fiquei obcecado..."

Ferrán Torres, avançado do Barcelona, revela ter passado por uma má fase.

Em conversa informal com alguns meios de comunicação catalães, Ferrán Torres, avançado do Barcelona, revelou já ter passado por uma má fase, de falta de confiança, tendo começado a trabalhar com um psicólogo depois da eliminatória dos quartos de final da Liga Europa da temporada passada (2021/22), diante do Eintracht Frankfurt [o emblema espanhol foi eliminado pelos alemães].

"Entrei num poço sem fundo, não sabia como sair", começou por dizer, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo".

"Não estava com confiança e afetou tudo. Foi uma experiencia muito amarga, mas ao mesmo tempo um dos melhores momentos, porque agora me sinto mais forte", continuou a explicar, concluindo de seguida:

"Fiquei demasiado obcecado em marcar e não em jogar. Antes pensava mais em marcar, mesmo que não jogasse bem. Agora aprendi a sair, a desfrutar e, a partir daí, as acontecem sozinhas."