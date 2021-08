Entre lesões e negociações frustradas, PSG vê escapar 55 milhões de euros

Mauro Icardi e Draxler eram vendas dadas como certas na equipa, mas problemas mantiveram os atletas no PSG.

A realizar um dos maiores investimentos do futebol mundial, com um trio ofensivo composto por Messi, Neymar e Mbappé, o PSG contava com pelo menos duas vendas neste verão para aliviar os gastos. Porém, as saídas de Mauro Icardi e Draxler não se concretizaram e causaram um prejuízo milionário à equipa francesa.

O avançado Mauro Icardi, internacional argentino de 28 anos, segundo a "Sky Sports", estava em negociações para deixar o clube por 35 milhões de euros. Porém, uma lesão no ombro pode colocar tudo a perder.

Draxler, avançado alemão de 27 anos, que estava prestes a assinar com o Bayer Leverkusen, mas, de acordo com o jornal espanhol "AS", a negociação falhou à última hora. Lá se foram mais 20 milhões de euros e um total de 55 milhões que o clube parisiense poderia e esperava ter em mãos.