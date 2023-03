Entre Champions, espanhóis lembram: Liverpool ficou perto de dois jogadores do Real

Marco Asensio e Dani Ceballos estavam a ser seguidos pelo clube da cidade dos Beatles. Dupla acabou no Real Madrid

Depois do folgado triunfo em Anfield, por 2-5, o Real Madrid vai, em casa, tentar confirmar o favoritismo e seguir para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. No dia da segunda mão, a imprensa espanhola veio, ainda assim, dar uma curiosidade: dois jogadores do atual plantel merengue estiverem debaixo de olho do Liverpool.

De acordo com o AS, Marco Asensio chegou a ser muito pretendido em Anfield. Quando dava os primeiros passos no Maiorca, o canhoto foi alvo do interesse do Liverpool, que, ainda assim, chegou atrasado, tendo o jogador eleito o Real Madrid como destino.

Para além de Asensio, também Ceballos chegou a ser pretendido pelos reds. Quando o médio começou a dar os primeiros passos no Bétis e no segundo escalão do futebol espanhol, o Liverpool reuniu relatórios muito positivos, não chegando a fazer qualquer proposta antes do Real Madrid avançar pelo jogador.