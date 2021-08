Entrada na Champions aproxima David Luiz do Benfica, dizem no Brasil

Globo Esporte adianta que a entrada do Benfica na Liga dos Campeões pode facilitar a ida de David Luiz para Lisboa, deixando o Flamengo sem o central desejado.

O Flamengo continua com vontade em contratar David Luiz, mas a entrada do Benfica na Liga dos Campeões pode estragar os planos do Mengão, escreve o Globo Esporte. Segundo a publicação, o carinho que sente pelo clube da Luz, juntando à possibilidade de jogar a prova milionária e ainda reencontrar Jorge Jesus, pode levar o central brasileiro a querer assinar pelas águias.

O Globo Esporte refere que David Luiz é um desejo pessoal do treinador dos encarnados, que até já terá falado com o jogador.

Depois de terminar contrato com Arsenal, o defesa-central, de 34 anos, já recusou propostas de França e do Médio Oriente, continuando, assim, à procura de definir o futuro.