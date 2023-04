Entrada de Lampard pode significar "vida nova" para um jogador do Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang entrou em Stamford Bridge para reencontrar Tuchel, mas alemão saiu logo a seguir. Avançado teve poucas oportunidades com Graham Potter, mas cenário pode mudar com a chegada do terceiro treinador da época

A chegada de Frank Lampard ao comando técnico do Chelsea pode mudar o estatuto de alguns jogadores. Para além de João Félix, que a imprensa inglesa acredita que pode perder espaço, ou Mason Mount, que o pode recuperar, há um jogador que prometer ter mais oportunidades: Pierre-Emerick Aubameyang.

O avançado gabonês entrou em Stamford Bridge para reencontrar Thomas Tuchel. O alemão, ainda assim, saiu do clube logo a seguir ao fecho do mercado do verão e os meses seguintes com Graham Potter foram passados pelo jogador entre o banco e a bancada.

Frank Lampard pode dar, ainda assim, um outro estatuto a Aubameyang. O técnico, como escreve o AS, é um apreciador do avançado, tendo já tentado a sua contratação em duas ocasiões diferentes para Chelsea e Everton. A relação entre as duas partes, que parecia destinada ao fracasso, pode ganhar uma outra vida.