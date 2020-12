Entrada assassina e nove expulsões na final do Brasileirão de sub-17: vídeo

Muita confusão no final do jogo entre os sub-17 do Fluminense e do Athletico Paranaense terminou com nove expulsões. A entrada de João Gabriel sobre João Neto está a chocar o Brasil.

O Fluminense venceu o Athletico Paranaense por 2-1 e venceu o Brasileirão de sub-17. No entanto, para a história do jogo fica outro momento: aos 48 minutos da segunda parte, um desentendimento entre João Neto e Ataíde provocou uma onde de pancadaria.

João Gabriel, defesa-central do Paranaense - que estava no banco de suplentes -, correu em direção à zona onde se estava a gerar confusão e entrou de forma assassina sobre o avançado João Neto, da formação tricolor.

Nove jogadores acabaram expulsos antes da partida ser retomada, quase dez minutos depois. Cinco do Athletico Paranaense: Ataíde, João Gabriel, Renan, Vinicius Amaral e Vitor do Carmo; E quatro do Fluminense: Alexsander, Eduardo, Metinho e João Neto.