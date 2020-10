Entrada agressiva de Pickford motiva operação a van Dijk

Liverpool anunciou a ausência do defesa central holandês por tempo indeterminado através de um comunicado oficial

O defesa Van Dijk, que saiu lesionado do jogo Everton-Liverpool, vai ser submetido a uma cirurgia aos ligamentos de um joelho e enfrentar um longo período de paragem competitiva, anunciou, este domingo, o campeão inglês em título.

Em nota oficial publicada no sítio dos "reds", o Liverpool revela que o central ficou lesionado após o incidente com Pickford, aos 11' do dérbi de Merseyside, este sábado, no qual o guarda-redes inglês atingiu o adversário com violência no joelho.

"O Liverpool FC pode confirmar que Virgil van Dijk será operado à lesão contraída no joelho, durante o empate (2-2) de sábado, com o Everton. O defesa central lesionou os ligamentos do joelho, na sequência de um incidente envolvendo o guarda-redes Jordan Pickford, aos seis minutos, em Goodison Park", pode ler-se.

Na sequência do duro lance, Pickford não foi admoestado pelo árbitro do desafio da quarta jornada da Premier League, embora Van Dijk, que estaria em posição irregular, tenha saído do jogo, minutos depois de ser abalroado, por demonstrar evidentes dificuldades físicas.

O clube da cidade dos Beatles não especificou, contudo, o tempo de paragem do futebolista internacional holandês, que depois vai iniciar um programa de reabilitação física para poder regressar aos relvados.

Van Dijk tem sido um dos jogadores mais influentes da equipa orientada pelo treinador Jurgen Klopp, desde que foi contrato em janeiro de 2018, ao Southampton.