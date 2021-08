Entenda porque é que Michael Jordan já faturou milhões com Messi no PSG

Lenda da NBA, o norte-americano Michael Jordan, já faturou cerca de seis milhões de euros com Messi no PSG.

Considerado por muitos o maior jogador de basquetebol da história, Michael Jordan está a lucrar com outra lenda desportiva: Lionel Messi. Proprietário da marca esportiva Air Jordan, o astro norte-americano já lucrou cerca de seis milhões de euros com a chegada do craque argentino ao PSG.

Jordan tem a sua marca estampada nos equipamentos da equipa parisiense e o acordo com a Nike prevê um lucro de 5% para o ex-basquetebolista em vendas de cada camisola dos parisienses.

No site do PSG, as camisolas "30" (número escolhido por Messi) são vendidas por 87,99 euros (infantil), 107,99 euros (feminina) e 157,99 (masculina). A revista Forbes revelou que a fortuna de Michael Jordan caiu mais de 20% no ano passado, passando de 2,1 bilhões de euros para 1,6.