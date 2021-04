Enquanto Renato Gaúcho esteve no Grémio, quase 200 treinadores passaram no Brasileirão

Ex-treinador do Grémio, Renato Gaúcho esteve na equipa por quatro anos e sete meses e deixou o clube esta semana.

Um levantamento curioso confirmou em números uma constante no futebol brasileiro: a efémera troca de treinadores de futebol nos clubes do país. O perfil de estatísticas FootHub apontou que enquanto o treinador Renato Gaúcho esteve no Grémio, durante quatro anos e sete meses, quase 200 técnicos passaram pelas equipas da Série A do campeonato brasileiro.

Renato Gaúcho deixou o Grémio na última quinta-feira. Enquanto lá esteve, entre setembro de 2016 e abril de 2021, outros 192 técnicos comandaram outras equipas da elite nacional.

Entre os treinadores portugueses, passaram Jorge Jesus (Flamengo), Jesualdo Ferreira (Santos) e seguem por lá Abel Ferreira (Palmeiras) e António Oliveira (Athletico).

Em contramão ao sentido do Grémio, as equipas que mais trocaram de técnicos foram o Sport, com 15 mudanças, e o São Paulo, com 14.