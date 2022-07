Enquanto não resolve Ronaldo, Manchester United vira-se para Dybala

Argentino com futuro completamente em aberto, depois de sair da Juventus. Red devils no terreno à procura de garantir reforço importante para o ataque de Ten Hag

Paulo Dybala ameaça ser uma das principais novelas deste mercado. O argentino terminou contrato com a Juventus e, desde então, tem sido associado a uma série de grandes clubes europeus, com o Manchester United a aparecer como o mais recente candidato.

De acordo com a Sky Sports, os red devils já estão no terreno à procura de perceber, junto dos responsáveis do atleta, qual a melhor forma de atacar a contratação de um avançado que deixou marca em Itália e na Juventus, em particular.

O Inter tem sido apontado como interessado de Dybala, que, em Inglaterra, já foi ainda associado ao Tottenham, um clube que tem investido bem mais do que o Manchester United durante este defeso.