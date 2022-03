Capello critica Itália por copiar futebol de Guardiola de há 15 anos

O conceituado técnico italiano Fabio Capello criticou a eliminação da Itália no play-off de acesso ao Mundial'2022, atribuindo o insucesso transalpino ao erro de "copiar o futebol de Pep Guardiola de há 15 anos".

"Há muito tempo que venho a dizer que estamos a copiar o futebol de Guardiola de há 15 anos, sem que tenhamos qualidade para o fazer. Enquanto não entendermos que o modelo a copiar é o alemão, não passamos disto. A única equipa em Itália que seguiu esse modelo [alemão] foi a Atalanta e teve sucesso", disse Fabio Capello, em declarações à Sky Sport Italia.

O antigo treinador do Real Madrid, Milan e Juventus, entre outros, explicou melhor o seu ponto de vista: "A Macedónia do Norte demonstrou um nível físico superior ao nosso, em termos de dinâmica, força e determinação. Até que percebam que o modelo a ser copiado é o alemão, vamos ficando para trás. Queremos fazer como os espanhóis, mas como eles têm uma técnica superior, só conseguimos imitá-los a 50%. Temos que copiar o modelo alemão em termos de determinação, verticalidade e profundidade do seu jogo."

Capello considera que na Europa se joga a "um ritmo elevado ao qual as equipas italianas não estão habituadas" e aponta à necessidade de "mudar a mentalidades dos jogadores italianos, a começar nas camadas jovens, onde existe uma ideia errada de base e um número insuficiente de futebolistas nacionais".

"Somos um país de passar a bola ao guarda-redes e em que os árbitros apitam tudo. Quando vamos jogar nas provas europeias verificamos que as outras equipas jogam a um ritmo mais elevado", concluiu Capello.

A seleção italiana, atual campeã europeia, perdeu na quinta-feira na receção à pouco cotada seleção da Macedónia do Norte, por 1-0, e ficou afastada da fase final do Campeonato do Mundo, o que acontece pela segunda vez consecutiva, algo inédito no currículo da Squadra Azzura, tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006).

Desta forma, a Macedónia do Norte vai defrontar Portugal na final do caminho C do 'play-off' de qualificação para o Mundial'2022, na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, depois de a equipa das 'quinas' ter eliminado a Turquia, com um triunfo por 3-1.