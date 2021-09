Enquanto não é conhecido o castigo, estádio do Lens vai ficar fechado para adeptos

O impressionante incidente, que obrigou a uma robusta intervenção das forças policiais para serenar ânimos e repôr normalidade, ocorreu no intervalo do duelo entre o Lens e o Lille, no Estádio Bollaert

Invasão de campo no jogo contra o Lille marcou o último fim de semana

Por uma má atitude de uma parte dos adeptos acabam por sofrer todos. O Lens não vai ter público nos próximos jogos em casa, pelo menos até ser conhecido o castigo, na sequência da invasão de campo que marcou o encontro do passado fim de semana, frente ao Lille.

A comissão de disciplina da Liga Francesa decidiu adotar esta medida preventiva, enquanto se analisam todos os incidentes entre a pequena franja de adeptos do Lille presente no estádio e os muitos adeptos do Lens que invadiram o campo no sentido de causarem distúrbios e violência. Houve alguns feridos ligeiros e agressões reportadas às autoridades.

A decisão do castigo só será conhecida no dia seis de outubro, portanto o Lens terá de atuar, pelo menos, diante do Estrasburgo e do Reims sem qualquer adepto presente no estádio.

Esta tem sido uma temporada de invasões de campo por parte de adeptos e de distúrbios nas bancadas e no relvado em França. No duelo entre o Nice e o Marselha, uma franja de apoiantes da equipa de Christophe Galtier tentou agredir Payet e causar o pânico no adversário, tendo o jogo sido mesmo interrompido.