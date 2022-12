Enquanto espera por Ronaldo, Al Nassr sonha com outro ex-Real Madrid

Atual líder da Liga saudita sonha em contratar Sergio Ramos no verão do próximo ano, altura em que o seu contrato com o PSG expira.

Enquanto o Al Nassr espera para saber o desfecho da novela instalada em torno de Cristiano Ronaldo, cujo próximo clube permanece uma incógnita, o atual líder da Liga da Arábia Saudita já pensa em contratar outra antiga estrela do Real Madrid no verão.

A notícia é avançada pelo jornal Marca, que garante que o emblema sonha com a contratação de Sergio Ramos no verão do próximo ano, altura em que o seu contrato atual com o PSG expira. Aos 36 anos, o central espanhol é um titular indiscutível no campeão francês, pelo que a mudança prevê-se como improvável.

Ainda assim, o Al Nassr estará confiante de que conseguirá contar com Sergio Ramos na próxima temporada. Por agora, o foco do clube está em Cristiano Ronaldo, cuja contratação será vista como "iminente" em Riade.