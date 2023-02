Enner Valência incansável na onda de solidariedade na Turquia

Jogador do Fenerbahçe não para de ajudar a carregar materiais para enviar para as zonas afetadas

Enner Valência, avançado da seleção do Equador e do Fenerbahçe, tem sido incansável a ajudar a enviar materiais para as zonas afetadas pelo sismo na Turquia e na Síria.

O Fenerbahçe, assim como outros emblemas turcos, tem enviado camiões cheios com águas, comidas, medicamentos e roupa, para ajudar as vítimas do terramoto, e Valência surge sempre em primeiro plano.

Futbolcumuz Enner Valencia ve ailesi, yardım çalışmalarımıza destek veriyor.



Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Yardımlarınız için sonsuz teşekkürler. pic.twitter.com/vZvnQBiUWz - Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 10, 2023

Yaralarımızı hep birlikte saracağız. pic.twitter.com/c9B7ZAn8Kf - Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 10, 2023