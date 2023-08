O avançado Enner Valencia teve um bate-boca com o companheiro de equipa Luiz Adriano no final do Internacional-Corinthians (2-2), na madrugada deste domingo. Separados pelos companheiros de equipa, o equatoriano deu, depois, um empurrão a Magrão, diretor do clube de Porto Alegre.

Veja o vídeo: