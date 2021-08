Enigmática reação após comentário de Koeman: "Milhares de rumores e ninguém sabe a verdade"

Ilaix Moriba recorreu às redes sociais.

Ronald Koeman acusou na sexta-feira Ilaix Moriba, jovem médio do Barcelona, de colocar os aspetos económicos à frente dos desportivos, mostrando-se dececionado com a atitude do jogador: "Algo horrível para um rapaz de 18 anos", afirmou o treinador do emblema blaugrana.

Ainda na sexta-feira, Ilaix Moriba deixou uma enigmática mensagem nas redes sociais, sugerindo que a mesma seria para o técnico holandês. Pelo menos assim o entendeu a Imprensa desportiva espanhola.

"Milhares de rumores e ninguém sabe a verdade", deixou o médio na sua conta do Instagram.

A polémica surge depois de Moriba e os seus agentes terem alegadamente recusado uma renovação com uma baixa salarial, tendo em conta o momento do clube, parecendo neste momento a saída a única opção viável.

Segundo o jornal "As", até ao momento, apenas o Leipzig terá apresentado uma proposta formal. No entanto, a mesma não agrada ao Barcelona, que não pretende deixar sair o jogador por menos de 15 milhões de euros.