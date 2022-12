Endrick revela porque escolheu o Real Madrid: "Ronaldo é o meu ídolo"

Declarações de Endrick, avançado de 16 anos do Palmeiras cuja contratação já foi assegurada pelo Real Madrid - só será concretizada em 2024 -, ao jornal Marca.

Reação à transferência? "Estou muito feliz, agradeço muito a Deus mas tenho os pés assentes na terra. Ainda não ganhei nada. Agradeço muito a Deus pelo presente, e o futuro só a Deus lhe pertence. Em 2024, quando for para o Real Madrid, espero fazer boas temporadas. Neste momento estou no Palmeiras, mas vou estar a apoiar de longe. Que Vini [Vinícius Júnior], meu amigo, faça uma boa temporada. Éder [Militão], Rodry [Rodrygo] também e que o Real Madrid possa ganhar mais Ligas dos Campeões, Ligas e Supertaças a partir de agora".

Porque escolheu o Real Madrid? "O Real Madrid é uma equipa muito grande. Vini tinha-me mandado mensagens e deu-me esperanças. Cristiano [Ronaldo] também, é o meu ídolo e jogou no Real Madrid. Por isso escolhi o Real Madrid, creio que foi uma escolha correta. Deus está sempre comigo e ele disse-me que é o melhor caminho a seguir".

O que lhe disse Vinícius? "Vários conselhos. Não posso dizer aqui porque foram muitos conselhos, estaria muito tempo, guardo-os para mim. Mas não me deu conselhos só para agora, mas para a minha vida toda. Ele é meu amigo e acredito que esta amizade vai durar muitos anos. Espero poder trocar muitos passes com ele e marcar golos".

Já falou com mais gente do Real Madrid? "Sim, com Ancelotti, Rodrygo, Éder [Militão], com os brasileiros. Agradeço muito a Deus por tudo o que se passa na minha vida e espero que venham muitas coisas boas. Mas há que manter os pés no solo, ter humildade e perseverar".