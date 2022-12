Endrick reage: "Obrigado por respeitarem o meu desejo de realizar mais um sonho"

Jovem avançado do Palmeiras foi contratado pelo Real Madrid, para onde se mudará em julho de 2024

O Real Madrid e o Palmeiras oficializaram a transferência do jovem Endrick, de 16 anos, para o clube merengue, e o avançado já reagiu.

Numa publicação nas redes sociais Endrick deu graças a Deus pelo desfecho. E num comunicado divulgado pelo Palmeiras, prometeu continuar a contribuir para golos e títulos do emblema brasileiro até á mudança, agradecendo que tenham respeitado a sua vontade.

"Agradeço ao Palmeiras, o maior campeão do Brasil, campeão da América, campeão do mundo e, para sempre, o clube do meu coração, por me oferecer tudo o necessário para me tornar o que sou hoje, por me ajudar a realizar vários dos meus sonhos e por respeitar o meu desejo e o da minha família de realizar mais um sonho. Até me apresentar no Real Madrid, seguirei a dedicar-me como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais golos, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores", afirmou Endrick.

Recorde que Endrick só se mudará em definitivo para o Real Madrid em 2024, quando cumprir 18 anos.

Deus! https://t.co/HJ4xgUTIyB - Endrick (@endrickii) December 15, 2022