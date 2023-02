Endrick, futuro reforço do Real Madrid, esteve perto de um golaço: veja

Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e bateu o Inter de Limeira, por 2-0. Endrick foi titular, jogou 65 minutos e esteve perto de um grande golo, com uma bicicleta criativa que só foi travada pela barra

QUE PECADO!

O Endrick virou essa bike no início do primeiro tempo, mas a bola explodiu no travessão... Já pensou se entra? #Paulistão2023 pic.twitter.com/XYG6eiQDqz - TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 10, 2023