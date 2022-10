Endrick entre Barcelona e Real Madrid: o pormenor que pode fazer a diferença

Promessa de apenas 16 anos é já um dos jogadores mais pretendidos no Brasil. Dois colossos de Espanha particularmente interessados, com o Real a espreitar a relação do jovem com Rodrygo como fator decisivo

Aos 16 anos, Endrick é encarado como uma futura estrela do futebol brasileiro. O jovem talento do Palmeiras já é muito pretendido, mesmo por emblemas da dimensão do Barcelona e do Real Madrid. Os catalães estariam na pole position, mas os merengues querem usar um trunfo importante.

De acordo com o AS, não é verdade que o jovem talento esteja bem mais próximo de Camp Nou. Ainda não há qualquer tipo de acordo entre os clubes, antes, até, uma esperança merengue que a boa relação entre Endrick e Rodrygo possa vir a ser decisiva para o desfecho do caso.

A renovação do contrato deixou a cláusula nos 80 milhões e o limite no ano de 2025. Nessa altura, já com 18 anos feitos, o jogador pode acertar uma mudança para a Europa, devendo, antes disso, dar os primeiros passos no Verdão, sob as ordens de Abel Ferreira.

Recorde-se que, nos últimos anos, o Real Madrid contratou Vinícius JR e Rodrygo por 45 e 40 milhões de euros, respetivamente. Os dois, ambos brasileiros, estavam na mesma condição de Endrick: lançados ainda muito cedo no futebol profissional e pretendidos por outros colossos (Barcelona incluído).