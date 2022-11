"Endrick encaixa em qualquer clube grande e tem uma mentalidade como a de Ronaldo"

Declarações de João Paulo Sampaio, diretor das camadas jovens do Palmeiras, em entrevista ao jornal AS.

Quando foi a primeira vez que viu Endrick jogar? "Em 2016. Uma pessoa que trabalha para um agente enviou-me um vídeo de um rapaz de dez anos. Fiquei maluco, chocou-me bastante. Apesar da idade, ficou claro que teríamos de assinar com ele, fossem quais fossem as dificuldades. Ele vivia em Brasília, onde jogava numa escola, e nós tínhamos de trazê-lo para São Paulo junto com a família. Tínhamos também de oferecer ao seu pai uma casa para eles viverem e um trabalho".

Quais são os são ídolos: "Eu tenho a ideia que Cristiano Ronaldo é o seu jogador favorito, mas nunca o disse de forma clara. Ele é um rapaz muito inteligente. Desde que começou a destacar-se que alguns jornalistas lhe perguntam coisas como estas, mas ele só fala do Palmeiras, do seu amor pelo clube e do quanto está grato por esta oportunidade. É por coisas destas que as pessoas daqui o adoram".

O quão longe pode chegar? "Se as lesões o respeitarem, não defino limites. Irá tão longe quanto quiser. Ele tem qualidade, uma personalidade forte e uma mentalidade de campeão, que se assemelha à de Cristiano Ronaldo. Ele treina muito, é carinhoso e humilde. Nós gostamos muito dele porque ele faz isso acontecer. Ele tenta sempre agradar aos que o rodeiam".

Como o descreve em campo? "Ele parece um pouco o Romário e também Ronaldo [Nazário]. É canhoto, tem muita técnica, força e uma genética privilegiada. Fisicamente, ele é uma maravilha que arranca muito forte e depois, em velocidade, atinge 36,5 quilómetros por hora. Poucos jogadores conseguem atingir essa velocidade máxima. Ele é muito explosivo e sempre teve o cuidado de ver vídeos de jogadores importantes para melhorar".

Na Europa, onde gostaria de ver Endrick? "O que eu quero é vê-lo feliz. Ele é um jogador que encaixa em qualquer clube grande. Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea, Manchester United... Ele é diferente, é um goleador nato e tem o potencial de ser uma estrela mundial. Onde quer que vá, só lhe desejo muita felicidade".