Endrick em 2024 complica ida de Haaland para o Real Madrid

Intenção dos merengues passa por apostar no jovem, que não deveria ter grande concorrência para se desenvolver e, logo a seguir, ser importante na manobra ofensiva do campeão europeu

A chegada iminente de Endrick ao Real Madrid traz coisas boas e uma ou outra menos boa ao clube merengue. Os espanhóis chegaram mais rápido do que os outros colossos, mas ficam condicionados no sentido de avançar para outro avançado de renome.

Como explica o AS, o nome de Haaland fica, assim, em causa. O avançado norueguês continua a ser bem encarado no Bernabéu, mas o Real não quer travar o crescimento e a explosão do jovem brasileiro com um concorrente que o impeça de ter muitos minutos, a partir do verão de 2024.

Aliás, o jornal espanhol lembra: com as contratações de Vinícius, Rodrygo e, agora, Endrick, o Real Madrid não terá muita margem para gastar mais dinheiro numa referência ofensiva.