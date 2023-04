Endrick e a relação com Abel: "Tem uma filha da minha idade, sabe quando estou triste"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Endrick, avançado de 16 anos do Palmeiras, deu entrevista à GQ do Brasil na qual aborda a relação com Abel Ferreira, treinador português dos paulistas

Futuro e exigência de Abel Ferreira: "Preciso continuar a trabalhar, que é o que o Abel Ferreira me pede. Sou adulto e igual aos outros jogadores do plantel. Ninguém deve ter dó de mim ou ficar passando a mão na minha cabeça."

Relacionamento com Abel: "O Abel tem uma filha da minha idade, então sabe quando estou triste e chateado. Ele consegue identificar só de olhar para mim."

Pressão: "Às vezes me pergunto: por que colocaram tanta media em mim? Eu não pedi isso. Há situações que passam dos limites. 'Ah, ele é o novo Pelé'. Cara, ninguém vai ser o Pelé, ele é o rei do futebol. Mas, agora, não tem o que fazer, não dá para pedir que as pessoas não falem da minha vida. Sempre disse que gostaria de ter todos os brasileiros perto de mim, mas entendo cada vez mais que isso não é possível e sempre existirão pessoas para me atacar."

Redes sociais: "Antes, ficava de olho para saber o que as pessoas falavam de mim. Hoje não mais. Gosto dos vídeos no TikTok, mas quando tem algo sobre mim passo rapidinho."