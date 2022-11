Endrick, dois Ronaldos como referência e o futuro: "O que eu quero é ser campeão"

Avançado de 16 anos do Palmeiras tem despertado interesse um pouco por todo o mundo do futebol.

Com apenas 16 anos, Endrick, jovem promessa do Palmeiras de Abel Ferreira, tendo-se recentemente sagrado campeão do Brasil, vai despertando atenções um pouco por todo o mundo do futebol e, especialmente, na Europa, tendo já sido associado a clubes como Real Madrid e Barcelona.

Sem prestar esclarecimentos sobre o seu futuro, o avançado, em entrevista ao "So Foot", admitiu que tem "muitos sonhos", e disse acreditar que o que está à sua espera "está nas mãos de Deus". Endrick garantiu ainda estar "centrado no Palmeiras, no presente". No entanto, não esconde a ambição de "jogar as grandes competições: Liga dos Campeões, Mundial, Taça de Libertadores". "O que eu quero na minha vida é ser campeão. Hoje, o que está ao meu alcance é o campeonato do Brasil e a Taça Libertadores", afirmou.

Endrick revelou depois gostar muito de ver o PSG jogar e quais os jogadores que tem como referência.

"Neymar é um jogador do qual gosto muito. Gosto de ver o PSG. O Mbappé é muito forte, Messi, Marquinhos, jogadores com classe. Como disse, gosto de vê-los à procura de inspiração", começou por dizer sobre o tema.

"Ronaldo Fenómeno e Cristiano Ronaldo são jogadores que têm qualidades com as quais me identifico. Vi-os jogar muito. Gosto da velocidade, o poder, como atravessam as defesas e a sua atitude vencedora. O que tento tirar deles é a sua atitude na área, usar isso para marcar ainda mais golos", acrescentou o jovem, que depois comentou as declarações de Ronaldo Fenómeno, que disse que Endrick poderia estar na convocatória de Tite para o Mundial'2022.

"É genial ser citado por Ronaldo [Fenómeno], não te vou mentir. Uma pessoa que marcou a história do Brasil no Campeonato do Mundo. Obviamente que darei tudo para poder ir ao próximo Mundial, já sei que vai requerer sacrifício, dedicação, mas também sei que é lá que tenho de estar."