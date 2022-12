Endrick, Bellingham e Haaland: Real Madrid começa já a desenhar 2024

Merengues já têm o diamante brasileiro assegurado. Médio inglês é o grande objetivo de 2023 e, um ano depois, o clube tentará roubar o avançado ao Manchester City

Enquanto um dos gigantes do futebol europeu, o Real Madrid começa a desenhar o seu futuro e a preparar a temporada 2024/2025. O próximo ano e meio será de transição, saída de autênticas lendas e de ataque a alguns dos jovens mais cotados do futebol internacional.

De acordo com o AS, o plano é difícil, ainda que não muito complexo. O clube já tem Endrick apalavrado para 2024 e, até lá, tentará duas grandes contratações: Jude Bellingham, no próximo ano, sabendo que a concorrência do Liverpool promete ser forte, e Erling Haaland, em 2024, sabendo que o avançado terá uma cláusula de 150 milhões para abandonar nessa altura o Manchester City.

Dentro de ano e meio, apenas Courtois, Rudiger, Alaba, Militão, Tchouaméni, Vinícius e Rodrygo manterão um lugar no onze do futuro. Se tudo correr bem para o Real Madrid, Bellingham fará as vezes de Krros ou Modric e Haaland de Benzema.