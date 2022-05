Encontro particular entre Canadá e Irão cancelado

Jogo colocava frente a frente as seleções dos portistas Mehdi Taremi e Stephen Eustáquio

O encontro entre o Canadá e o Irão, marcado para o próximo dia 5 de maio, em território canadiano, foi cancelado.

Nas redes sociais, a federação do Canadá confirmou o cancelamento da partida, não oficializando os motivos para tal decisão.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, já tinha criticado a realização da partida, defendendo que a mesma "não era uma boa ideia".

No início de 2020, recorde-se, o Irão abateu um avião ucraniano. Na tragédia, morreram 176 pessoas, 55 das quais cidadãos canadianos.

O jogo tinha a curiosidade de colocar frente a frente os portistas Mehdi Taremi e Stephen Eustáquio.