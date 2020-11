Encontro entre Suíça e Ucrânia não se realiza: os cenários em cima da mesa

Jogo a contar para a Liga das Nações, marcado para esta quarta-feira, não acontecerá e pode nem sequer se realizar

O jogo desta terça-feira entre Suíça e Ucrânia, marcado para Lucerna e a contar para a última jornada da Liga das Nações, foi adiado devido à existência de vários casos positivos de covid entre os ucranianos, e, sem data prevista, será o órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA a analisar se reagenda a partida ou se a anula.

"A seleção ucraniana foi colocada em quarentena pelas autoridades do cantão de Lucerna", informa a nota da Federação Ucraniana de Futebol, cuja seleção deveria disputar esta terça-feira a partida que encerra o Grupo 4 da Liga A.

A decisão da UEFA surgiu após três novos jogadores terem apresentado esta terça-feira testes com resultado positivo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, que se juntaram a outros três atletas testados na segunda-feira.

Na semana passada, Yarmolenko, Tsygankov, Sydorchuk e Kovalenko deixaram a seleção por causa do coronavírus. O mesmo acontecendo com Makarenko, Sobol e Riznyk depois da equipa chegar à Suíça. Na manhã desta terça-feira, após uma nova ronda de testes, os jogadores Malinovsky, Kryvtsov e Junior Moraes, assim como o preparador físico Bashtovy, também testaram positivo.

O caso dos três últimos é especial, porque estes já tinham contraído o vírus há pouco tempo e a Ucrânia pediu à UEFA que Kryvtsov e Junior Moraes pudessem ser incorporados, alegando que beneficiam de anticorpos. O organismo aceitou, mas as autoridades de Lucerna discordaram.

"A federação ucraniana confirma que não pode reunir outra equipa com jogadores elegíveis para esta partida, nem esta terça-feira nem esta quarta-feira. Este jogo da Liga Nacional da UEFA entre a Suíça e a Ucrânia, agendado para 17 de novembro, não pode ocorrer ", comunicou a UEFA.

A exemplo do que aconteceu no encontro entre Romênia e Noruega, no último fim de semana (os escandinavos foram proibidos de viajar pelas autoridades de seu país), o caso será submetido ao órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, para que a decisão seja tomada de acordo com as regras especiais aplicáveis ​​aos jogos das competições das seleções nacionais.

De acordo com os regulamentos, se a seleção ucraniana for considerada responsável pela não realização do encontro, pode ser punida com derrota.

Mas a imprensa transalpina, nomeadamente o portal 24Heures, sugere que outra das soluções poderá ser um sorteio do resultado.