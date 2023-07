No total, Aziz soma agora nove golos na liga chinesa desta época

O avançado Yakubu Aziz que joga nos chineses do Wuhan por empréstimo do Rio Ave, apontou este domingo dois golos no triunfo da sua equipa frente ao Meizhou, por 2-1.

No total, Aziz soma agora nove golos na liga desta época, o que o eleva ao terceiro lugar da lista de melhores marcadores do campeonato, atrás do brasileiro Léo Souza, com 13, e do chinês Wu Lei, com 10.