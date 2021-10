Emprestado pelo FC Porto, Loum estreia-se a marcar e dá triunfo ao Alavés

Depois de duas épocas e meia no FC Porto, Loum foi cedido ao Alavés, que disputa a primeira divisão de Espanha.

Cedido pelo FC Porto ao Alavés, Loum apontou o golo do triunfo sobre o Elche (1-0), em jogo da 11.ª jornada de La Liga. O médio estreou-se a faturar e o Alavés deixou a zona de despromoção.

O Atlético de Bilbau falhou o assalto ao quarto lugar, ao empatar com o Espanhol (1-1) e o Villarreal evitou a terceira derrota seguida, com um golo de Danjuma (90"+6"), a dar o empate com o Cádiz (3-3).

O médio senegalês, de 24 anos, tem dez jogos realizados esta temporada.