Emprestado ao Lecce, Umtiti vai render dinheiro ao Barcelona

Central francês vai render 500 mil euros por ter chegado à marca dos 15 jogos pelo emblema da Serie A

Samuel Umtiti, central internacional francês, não entrou nas contas do Barcelona para 2022/2023, mas vai render algum dinheiro ao clube catalão.

De acordo com o Calciomercato, o internacional francês, de 29 anos, vai gerar um encaixe de 500 mil euros, depois de atingir o 15º jogo com a camisola do Lecce, da Serie A.

Contratado pelo Barcelona em 2016, por 25 milhões de euros, Umtiti vem perdendo espaço nos catalães, até ser emprestado ao 16º classificado da Serie A. O contrato que o liga ao emblema de Camp Nou termina em 2026.