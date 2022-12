Empresário garante: "Nubel e Neuer juntos no Bayern? Isso não funciona"

Guardião de 26 anos tem contrato com o Bayern até 2026. Não quer ser suplente do habitual dono da baliza na próxima temporada, assim que o número um recupere

Afinal, a chegada de Alexander Nubel à baliza do Bayern pode não ser assim tão pacífica. Apesar de ser o preferido do clube para assumir o lugar de guarda-redes até ao final da época, o jogador não tem o regresso a casa garantido.

"Nubel e Neuer juntos no Bayern? Isso não funciona", lembrou Stefan Backs, representante do jogador, alegando que o atual guardião do Mónaco não aceitará voltar a ser suplente do número um em 2023/2024.

De acordo com o empresário, a relação de Nubel com o treinador de guarda-redes, Toni Tapalovic, também não é nada boa, algo que pode ajudar a que o jovem guardião alemão fique mesmo por França.