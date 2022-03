Empresário ganês anuncia proposta de compra do Chelsea

Nos últimos dias, o ainda proprietário do clube de Stamford Bridge, Roman Abramovich, recebeu inúmeras ofertas

Andy Owusu é o mais recente interessado em adquirir o Chelsea. O empresário e político de nacionalidade ganesa fez fortuna graças às minas de ouro e, nas redes sociais, publicou a sua oferta pelo emblema londrino.

Na carta que tornou pública, Owusu revela que oferece 3100 milhões de dólares, isto é, 2800 milhões de euros, e informa que ainda está à espera de uma resposta.

Roman Abramovich, dono do clube, tem recebido várias propostas nos últimos dias e ontem, segundo a Reuters, rejeitou a primeira tentativa do bilionário suíço Hansjörg Wyss, a rondar os 3000 milhões de euros.

A compra do Chelsea é vista, por muitos empresários, como uma oportunidade de se darem a conhecer no Reino Unido e no resto do mundo, tal como fez o magnata russo há 19 anos.

