Empresário defende Bale das críticas: "Ele tem dinheiro para o resto da vida"

Jonathan Barnett reagiu às acusações de conduta pouco profissional do galês deixando no ar a falta de motivação do galês para se concentrar no trabalho diário

Numa altura em que tem sido criticado, inclusive por José Mourinho, pela sua postura pouco profissional, Gareth Bale tem em Jonathan Barnett o seu grande defensor. Numa conferência online, o agente recorreu aos títulos e ao dinheiro acumulado pelo galês como justificação para explicar o que pode ser entendido como uma falta de motivação do jogador para se concentrar no trabalho diário. ""Quando falam do que aconteceu com o Bale eu digo que ganhou no estrangeiro mais títulos do que ninguém da história do futebol britânico. E está bem economicamente, tem dinheiro para o resto da vida", explicou Barnett.

Recorde-se que Bale não foi convocado por José Mourinho para o jogo com o Everton por ter alegado que não estava bem fisicamente, sendo que exames posteriores não revelaram a existência de qualquer lesão.

Emprestado ao Tottenham até final da época, o internacional galês não deve continuar em Londres e tudo indica que será devolvido ao Real Madrid.