Empresário de Dembelé acusa Barcelona: "Não há discussão, só ameaças"

Extremo continua sem renovar pelo clube blaugrana. Probabilidade do acordo ser alcançado baixa à medida que os dias passam

Dembelé e o Barcelona continuam sem entender-se quanto à renovação de um contrato que termina já no próximo verão. Os blaugrana querem continuar a contar com o internacional francês, mas o negócio não está nada fácil.

"Não estamos aqui para alimentar debates nas redes sociais. Mas há que dizer a verdade. Sim, temos pedidos exigentes, mas já mostrámos que as opções de carreira do Ousmane não foram ditadas por dinheiro, caso contrário não estaria aqui. Então, se o Barcelona quisesse negociar, podia ter tentado sentar-se à mesa connosco para discutir. Mas não há discussão, só ameaças de ele não voltar a jogar mais com a sua equipa. E isso não é permitido. Faremos valer os direitos do Ousmane, se for necessário", referiu Moussa Sissoko, empresário do antigo jogador do Dortmund.

Desde a chegada de Xavi ao banco dos catalães, Dembelé foi utilizado em 10 partidas, sendo titular em seis ocasiões e tendo feito mesmo os 120 minutos no clássico contra o Real Madrid, na Supertaça.