Empresário de avançado ex-Milan revela interesse da Juventus

Manuel Locatelli, do Sassuolo, foi alvo da Juventus no último verão, mas os clubes não chegaram a acordo. O empresário não descarta um negócio em breve.

O empresário de Manuel Locatelli, avançado do Sassuolo, revelou em entrevista ao jornal Tuttosport que a Juventus tentou contratar o jogador no início da temporada. As negociações entre os clubes falharam, mas o agente não fecha as portas a um acordo futuro.

"A Juventus quis contratá-lo no verão, mas os clubes não chegaram a um entendimento. Pode acontecer. O Manuel está a fazer uma boa época no Sassuolo, não mudou a atitude e é possível um acordo, talvez tenhamos mais sorte no próximo verão. Temos uma grande relação com o Sassuolo, mas vamos ver o que acontece. Se surgir uma boa proposta, seria bom para todos", referiu Stefano Castelnuovo.

Locatelli, seis vezes internacional pela seleção italiana, formou-se no Milan e subiu à equipa principal, tendo feito 63 jogos (dois golos). Nas últimas três épocas, representou o Sassuolo, que, neste domingo, defronta, precisamente, a Velha Senhora. Tem 23 anos.