Empresário de Aubameyang reage ao castigo aplicado pelo Arsenal ao avançado

Kwaku A. Mensah, empresário de Aubameyang, publicou duas fotografias do avançado a segurar troféus enquanto capitão do Arsenal. Um resposta ao castigo que os gunners aplicaram ao jogador, retirando-lhe a braçadeira.

Pouco depois de se saber que o Arsenal retirou a braçadeira de capitão a Aubameyang, Kwaku A. Mensah, representante do futebolista gabonês, publicou duas fotografias no Instagram que mostram o avançado a levantar troféus enquanto capitão da equipa inglesa.

O empresário preferiu recorrer a imagens para demonstrar desagrado pela decisão do Arsenal. Nas fotos vê-se Aubameyang com uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça.

Também Piers Morgan, famoso jornalista britânico, reagiu a este caso. "Vergonhosa decisão de Arteta. Que maneira mais repugnante de tratar um homem que foi, com o conhecimento e permissão do clube, tratar da mãe", escreveu no Twitter.

De acordo com a imprensa inglesa, o jogador de 32 anos viajou para França para estar com a mãe e regressou a Inglaterra um dia depois do previsto, chegando atrasado à concentração dos gunners.