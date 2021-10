Empresário checo interessado em adquirir ações do West Ham

Kretinsky, presidente do Sparta Praga, deseja comprar 27% das ações dos hammers. Fortuna está avaliada, pela Forbes, em 3,5 mil milhões de euros

Daniel Kretinsky, empresário milionário da Chéquia, mantém conversações avançadas com a atual direção do West Ham para adquirir parte do clube da Premier League, segundo noticia, esta quinta-feira, o jornal britânico "The Sun".

Kretinsky, presidente do Sparta Praga desde 2004, está interessado, refere a mesma publicação, em comprar um total de 27 por cento das ações do emblema de Londres. Este está avaliado financeiramente em 827 milhões de euros.

O empresário checo, que pretende, a longo prazo, tornar-se uma acionista maioritário do West Ham, tem uma fortuna estimada, segundo a revista Forbes, em 3,5 mil milhões de euros, obtida com investimentos feitos até na comunicação social.

O emblema da Premier League recebera já uma proposta, apresentada pela empresa PAI Capital, mas os valores oferecidos não satisfizeram a direção dos hammers.