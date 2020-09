Empresa norte-americana negoceia compra do Burnley

O ano passado, juntamente com Dave Checketts (proprietário fundador do Real Salt Lake e antigo CEO do Utah Jazz e dos New York Knicks, na NBA), Pace esteve envolvido numa tentativa fracassada de comprar o Sheffield United, da Premier League.

De acordo com a agência noticiosa Reuters, a empresa norte-americana de investimento desportivo ALK Capital LLC, juntamente com outros investidores privados, está a negociar a aquisição do Burnley, clube da Premier League.

A ALK Capital é dirigida por Alan Pace, que foi presidente da Real Salt Lake(MLS)l, enquanto o clube inglês é atualmente propriedade dos empresários britânicos Mike Garlick, presidente do clube com uma participação de 49,24%, e John Banaszkiewicz, que detém 28,2% das ações.

O ano passado, juntamente com Dave Checketts (proprietário fundador do Real Salt Lake e antigo CEO do Utah Jazz e dos New York Knicks, na NBA), Pace esteve envolvido numa tentativa fracassada de comprar o Sheffield United, da Premier League.