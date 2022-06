Empoli empresta jovem médio ao Inter, que fica com opção de compra

Clube de MIlão paga quatro milhões para garantir Kristjan Asllani por uma temporada, pelo menos. Opção de compra no final da época fixada na dezena de milhão

Kristjan Asllani, jovem médio albanês, é o mais recente reforço do Inter. O jogador chega a Milão por empréstimo, mas pode ficar em definitivo, assim os nerazzurri entendam ativar a opção de compra no final da época.

Para já, o jovem centrocampista, que chega do Empoli, obriga a um investimento de quatro milhões. No final da temporada, caso o Inter queira ficar com o atleta, o negócio será feito por 10 milhões.

Internacional A pelo seu país em quatro ocasiões, apesar dos 20 anos, Asllani fez 26 jogos pela equipa principal do Empoli na época passada, apesar de ter começado nos juniores.