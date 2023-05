Empate acaba em festa: Newcastle de regresso à Champions

Nulo frente ao Leicester assegura entrada na prova milionária.

A jornada 37 da Premier League encerrou com um nulo entre Newcastle e Leicester, empate que sabe a vitória para a formação da casa. Isto porque o ponto foi suficiente para o Newcastle assegurar a entrada na próxima edição da Champions, 20 anos depois da última presença.

A formação orientada por Eddie Howe está no terceiro posto do campeonato, com 70 pontos, mais quatro do que o Liverpool, quinto classificado e que já não poderá alcançar o Newcastle.

O Manchester United, com um jogo em atraso, tem 69 totalizados e está apenas a um ponto de assegurar presença na prova milionária, onde já estão Manchester City, campeão, e Arsenal.

O Leicester, refira-se, está no 18.º lugar, o primeiro em zona de descida, a dois pontos do Everton. Está, por isso, com vida muito difícil para evitar a despromoção.