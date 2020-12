Empata em casa do Manchester City e é despedido no dia seguinte

West Brom oficializou esta quarta-feira a saída de Slaven Bilic do comando técnico. Isto depois do empate a um golo em casa do Manchester City.

O West Bromwich anunciou esta quarta-feira a saída do treinador Slaven Bilic do comando técnico da equipa. Isto no dia seguinte ao empate em casa do Manchester City, a um golo, que garantiu um inesperado ponto na luta pela salvação.

Num comunicado colocado no site oficial, o clube informa ainda que com Slaven Bilic saem os assistentes Dean Racunica, Danilo Butorovic e Julian Dicks.

Bilic recolocou o clube na Premier League com uma subida de divisão na última temporada. Na atual, todavia, as coisas não estavam fáceis: 19.º lugar do campeonato com apenas sete pontos em 13 jogos.