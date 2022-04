Era nascido quando o Bétis conquistou o campeonato em 1934/35, presenciou a conquista das Taças do Reis em 1976/77 e 2004/05 e, agora, também em 2021/22. No sábado, o emblema de Sevilha venceu o troféu, frente ao Valência, e na rede social Twitter um utilizador partilhou um vídeo que mostra a emoção do avô com o triunfo do clube de Rui Silva e William Carvalho.