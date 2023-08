Emocionado à saída do hospital, Sergio Rico diz que quer "voltar ao futebol"

Sergio Rico, de 29 anos, mostrou-se "muito emocionado e feliz" por poder deixar a unidade hospitalar, manifestando-se "preparado para iniciar o processo de recuperação, dia a dia", que lhe permita "voltar ao futebol"

O guarda-redes espanhol Sergio Rico teve esta sexta-feira alta do hospital de Sevilha onde esteve internado perto de três meses, devido a um acidente equestre ocorrido em maio, que provocou lesões cerebrais ao futebolista do Paris Saint-Germain.

Sergio Rico, de 29 anos, mostrou-se "muito emocionado e feliz" por poder deixar a unidade hospitalar, manifestando-se "preparado para iniciar o processo de recuperação, dia a dia", que lhe permita "voltar ao futebol".

O guarda-redes espanhol deu entrada no hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, em 28 de maio, após ter sofrido uma lesão cerebral traumática, na sequência de um acidente de cavalo na peregrinação El Rocio, na Andaluzia.

Sergio Rico, que ingressou no Paris Saint-Germain em 2019, recebeu muitas homenagens, inclusive do público do Parque dos Príncipes, que entoou o seu nome durante a última partida do PSG na temporada passada, contra o Clermont, no início de junho.